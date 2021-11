Lagere straf voor agent die Mawda (2) doodschoot: ‘Beseft u wel dat ons kind op het kerkhof ligt?’

Wraakzuch­ti­ge vader vermoordt ‘loverboy’ (19) van zijn dochter na verkoop aan prostitu­tie­ben­de

Een Amerikaanse man verdwijnt mogelijk jaren in de gevangenis omdat hij verdacht wordt van het vermoorden van de 19-jarige vriend van zijn dochter. De 60-jarige John Eisenman zou hem met grof geweld hebben omgebracht nadat hij had gehoord dat de jongen zijn destijds minderjarige dochter voor 1000 dollar had verkocht aan een prostitutiebende, zo maakt de lokale politie in een persbericht bekend. De verdachte heeft een bekentenis afgelegd.

