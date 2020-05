Landende Boeing 737 botst met volle snelheid tegen persoon op landingsbaan

De gezagvoerder van een Boeing 737 van Southwest Airlines was rond 20.12 uur bezig de landing toen hij de persoon in het vizier kreeg en dit meldde aan de luchtverkeersleiding. Dit gesprek is vervolgens uitgelekt op YouTube.



De piloot probeerde de persoon te ontwijken, maar zonder succes. De aanrijding die volgde, beschadigde de linkermotor flink, zo is te zien op een foto die CBS News in handen kreeg. Niemand van de 58 inzittenden in de Boeing raakte gewond. Toen het vliegtuig veilig tot stilstand was gebracht, taxiede het zoals voorzien naar de gate.



Een medewerker van de Austin-Bergstrom International Airport kwam per auto als eerste ter plaatse. De hulpdiensten volgden even later, maar de persoon - ‘een volwassene’ - was inmiddels bezweken aan de opgelopen verwondingen. De identiteit is voorlopig onbekend. Het is niet duidelijk of het slachtoffer in dienst was van de luchthaven. Enkele media schrijven dat de persoon geen uniform droeg. Luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) onderzoekt het incident verder.



De Boeing 737 was opgestegen in Dallas. Het commerciële vliegverkeer in de Verenigde Staten staat door het coronavirus al weken op een uiterst laag pitje, maar is niet stilgelegd.