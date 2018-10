Langste zeebrug opent in China

‘Alex Johnson is een lafaard die misbruik maakte van Ivana Smit’

12:19 De reactie die Alex en Luna Johnson aan het AD gaven over de dood van Ivana Smit en de verdenking tegen hen heeft de toorn gewekt van Sankara Nair, de advocaat van de familie van Ivana Smit. ,,Alex Johnson is een lafaard die gewoon misbruik heeft gemaakt van een 18-jarig meisje.’’ Dat zei Nair vanochtend in de rechtszaal in Kuala Lumpur.