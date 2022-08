Las Vegas droogt op: ‘Zonder water sterf je, zonder elektriciteit zie je niks terwijl je sterft’

Finland/met video Een ongeloof­waar­di­ge leider of een frisse wind? ‘Coolste premier ter wereld’ ligt wéér onder vuur

Opnieuw maakt de 36-jarige Finse premier Sanna Marin de tongen los. Deze keer met filmpjes waarin de minister-president te zien is terwijl ze uitbundig aan het dansen is. Vandaag kwam er weer een video naar buiten waarin ze intiem danst met een zanger met wie ze geen relatie heeft. Past haar gedrag bij het ambt van premier? ,,Een jonge, aantrekkelijke vrouw die de baas is. Dat is even wennen.’’

20 augustus