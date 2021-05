Lavastroom na vulkaanuitbarsting stopt vlak bij Congolese stad

De Nyiragongo-vulkaan, zo’n 10 kilometer ten noorden van Goma, barstte gisteravond uit. Duizenden mensen sloegen op de vlucht. 5000 tot 7000 mensen hebben een veilig heenkomen gezocht in het nabijgelegen Rwanda. Hoewel nog niet duidelijk is of de situatie is gestabiliseerd, zijn de eerste mensen zondagochtend weer teruggekeerd.



De lavastroom heeft de luchthaven van Goma niet bereikt en ook niet de stadsgrenzen, maar wel de omliggende dorpen. Meerdere woningen zijn verwoest. Het is niet duidelijk hoeveel schade de vulkaanuitbarsting heeft aangericht. Ook is niet bekend of er gewonden of doden zijn gevallen.