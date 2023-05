Lawine doodt 11 leden van nomadische stam in Pakistan, president waarschuwt voor meer natuurrampen

De nomadenstam was bezig aan een tocht door de Shounter Top Pass, een zeer bergachtig gebied in het noorden van Pakistan, toen het in de vroege zaterdagochtend werd verrast door de lawine. De pas, die zich op 4.420 meter boven zeeniveau bevindt, verbindt het Astore-district van de Gilgit-Baltistan-regio met de aangrenzende Kashmir-vallei.

Duizenden ‘killing mountains’ in Pakistan: ‘Gletsjers zijn veranderd in tikkende tijdbom’

In de zomer verplaatsen de nomaden kuddes geiten van de vlaktes van Punjab naar de hoge graslanden in de Kashmir-vallei en vervolgens verder naar het aangrenzende Gilgit Baltistan door de Shounter-pas. ,,Dit soort incidenten zien we steeds vaker in Pakistan vanwege de gevolgen van klimaatverandering’’, zei de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif in een verklaring.