Lawinegevaar in Duitsland en Oostenrijk blijft

Brazilië zet honderden militairen in om bendege­weld te perken

3:53 Zo'n 300 militairen zijn door de Braziliaanse regering naar de stad Fortaleza in de deelstad Ceará gestuurd, om daar de orde te herstellen. Steden in het noordoosten van Brazilië worden geteisterd door rellen, waarbij demonstranten onder meer banken, politiebureau's en bussen beschieten en in brand steken. Er zijn tot nu toe rond de 50 mensen opgepakt.