Leden van ‘sekte’ in VS aangeklaagd na vondst gemummificeerd lichaam leidster ‘Moeder God’

De politie vond het stoffelijk overschot op 28 april in een woning in Moffat, een gehucht met iets meer dan 100 inwoners op zo’n 288 kilometer ten zuidwesten van Denver. Een bedroefde man had vlak daarvoor het politiebureau gebeld met de mededeling dat er een lijk in zijn huis lag. Agenten vergezelden hem naar de woning en troffen daar een naar eigen zeggen ‘onwerkelijke’ situatie aan. In een slaapzak met kerstverlichting lag een grotendeels gemummificeerd lichaam. Rond de schijnbaar lege ogen was glittermake-up aangebracht