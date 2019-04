Leeuwen en wolven geëvacueerd uit de Gazastrook

Expert na speedboot­on­ge­val: Dit zijn cowboystre­ken. De Schelde is geen speel­plaats

18:41 Twee dagen na het zware ongeval met twee speedboten op de Schelde zijn er nog geen uitspraken over de precieze aansprakelijkheid. Het onderzoek loopt nog volop. Er liggen nog zes mensen in het ziekenhuis. Nautisch expert Karel Overlaet is hard voor de twee bestuurders. ,,Cowboystreken horen niet op een zo gevaarlijke rivier als de Schelde.’’