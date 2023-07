Leeuwin in Berlijn houdt gemoederen bezig: ‘Voor je het weet, sta je oog in oog met gevaarlijk roofdier’

met videoBerlijn is nog altijd in rep en roer vanwege een loslopende leeuwin die de stad onveilig maakt. De Duitse politie zoekt al uren met helikopters naar het roofdier. Bewoners hebben het over weinig anders. ,,De honden blijven binnen.’’

De ongeveer 60.000 bewoners van de voorsteden Kleinmachnov, Stahnsdorf en Teltow werden donderdagochtend vroeg al via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen om hun huis niet te verlaten. Het roofdier is afgelopen nacht gezien langs een weg in Kleinmachnov.

De politie begon direct een grootschalige zoektocht, nadat ooggetuigen rond middernacht een leeuwin zagen die een wild zwijn had aangevallen. Op sociale media zijn ook beelden te zien van een automobilist die een dier dat op een leeuwin lijkt, heeft gefilmd. De politie heeft inmiddels tegenover de Duitse krant Bild bevestigd dat het om een leeuwin gaat.

Roodgloeiend

Het nieuws houdt de gemoederen in Berlijn flink bezig. ,,Mijn telefoon staat al heel de dag roodgloeiend”, zegt Saidra Schirl, de eigenaar van een bloemenkiosk in de wijk Zehlendorf in Berlijn. De blonde vrouw woont in Kleinmachnow, het Berlijnse stadsdeel waar het roofdier dus voor het laatst gezien is.

Een omstander filmde het dier.

,,Dat het beest nog niet gevonden of neergeschoten is, boezemt mij ergens wel angst in", reageert Schiril. Normaal gesproken maakt ze in de ochtend een wandeling met haar honden langs het Teltowkanaal. ,,Maar die blijven nu binnen.” Helikopters en drones vliegen al vanaf de vroege uren boven de wijken in het zuiden van de Duitse hoofdstad.

Saidra Schirl, de eigenaar van een bloemenkiosk in de wijk Zehlendorf in Berlijn.

Een vrouwelijke klant, eveneens afkomstig uit Kleinmachnow, komt met een schoothondje een bloemetje halen. ,,Ik sloeg vanmorgen bij de wandeling niet linksaf, maar ik ging de andere kant op. Voor je het weet, sta je oog in oog met een gevaarlijk roofdier.’’

Rolluiken dicht

Veel winkels aan de rand van Kleinmachnow lijken gesloten, het is er donker en in sommige gevallen zijn de rolluiken dicht. Op een parkeerplaats voor een winkelcentrum, waar de helikopters vanuit de lucht te horen zijn, is het wel redelijk druk. Mensen moeten toch inkopen doen bij de drogist en supermarkt, klinkt het.

,,Leeuwin of niet, ik doe gewoon boodschappen’’, reageert Stephan, een kalende vijftiger met bril en overhemd, nadat hij uit een Audi is gestapt. Het idee dat het ontsnapte roofdier zich hier misschien ergens in de bosjes schuilhoudt, beangstigt zijn vrouw Marion. ,,Ik zou niet zo snel kleine kinderen meenemen, ook niet naar dit winkelgebied.’’

Niet iedereen is zo bevreesd. Even verderop, bij café La Vita, zitten drie mensen op het terras, met een sigaret in de hand en een bak koffie voor hun neus. Zij nemen het niet al te serieus. ,,We hebben het hek al dichtgedaan'', knipoogt een bebaarde man met pet. De buurman Bourkhard Nowtnick zegt daarop schertsend: ,,Daar springt zij toch zo overheen?''. De bebaarde man buldert van het lachen en zegt: ,,Dan bieden we hem gelijk een stuk varkensvlees aan.'' Ondertussen passeren twee oudere mannen met ieder een hond. Ook zij zijn niet bang. Ondertussen loopt in de Berlijnse wijk Kleinmachnow ook gewoon de postbode zijn ronde.

Verdovingsgeweren

Onderwijl gaat de zoektocht door, maar er is nog altijd geen spoor van het dier gevonden. Vijf jagers speuren met verdovingsgeweren in het zoekgebied en er zijn ook dierenartsen aanwezig. De politie wil het roofdier op een ‘diervriendelijke manier’ vangen.

De autoriteiten in Berlijn hebben nog geen idee waar de leeuwin vandaan komt. De politie houdt alle opties open. Bij het controleren van alle dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra is tot nu toe geen vermissing naar voren gekomen. In Duitsland is het houden van een leeuw overigens niet verboden bij wet.

Is het een ontsnapt huisdier?

Bij de Friese leeuwenopvang in Nijeberkoop zou het ze niet verbazen als het om een bewust vrijgelaten huisdier gaat. Ze zien vaker dat een particulier illegaal een welpje koopt en thuis verzorgt. ,,Daar spelen ze dan mee. En ze maken er schattige foto's en filmpjes van voor op sociale media”, vertelt Juno van Zon, hoofd dierverzorging bij stichting Vier Voeters.



,,Dan zie je vaak dat de leeuw te groot en onhandelbaar wordt. De eigenaar weet niet meer wat ‘ie met hem aanmoet, of hij krijgt kritiek van dierenliefhebbers die de filmpjes zagen.” Al kan het in dit geval ook nog zijn dat de leeuwin ergens is ontsnapt. Een leeuw is bij uitstek geen moordlusti­ge moordmachi­ne Juno van Zon Dan heb je dus een dier die alleen gevangenschap kende, en ineens vrijuit kan rondlopen. Van Zon: ,,Die loopt dus op plekken die ze totaal niet kent. Het zal stressvol zijn voor de leeuwin. Ze kan niet jagen en weet waarschijnlijk niet hoe ze eten moet vinden.” Mogelijk zoekt het dier toch mensen op, aangezien dat het enige is waar ze mee bekend is.



Heel angstig hoeven omwonenden niet te zijn, denkt Van Zon. ,,Een leeuw is bij uitstek geen moordlustige moordmachine.” Maar het blijft een wild, gevaarlijk dier dat gebouwd is om te jagen. ,,Ze zal niet doelbewust mensen zoeken om op te eten of aan te vallen. Maar als ze hongerig is, kan het gevaarlijk worden. Of als ze in een hoek wordt gedreven en zich opgejaagd voelt. Zo'n leeuw wil gewoon overleven.”



Robert Kruijff van Stichting Leeuw is er nog niet zo zeker van dat het om een leeuwin gaat. ,,De staart lijkt wel erg kort. Maar het filmpje is zo onduidelijk.” Instinctief is de katachtige bang voor mensen, dus het zou hem niet verbazen als de zoekactie nog lang duurt. ,,Maar mijn kind zou ik niet de straat op laten. Als een leeuw honger heeft gaat-ie namelijk op jacht.”

Leeuwin

Foto ter illustratie, niet de leeuwin in kwestie.