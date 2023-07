Leeuwin loopt los in Berlijn, 60.000 inwoners opgeroepen binnen te blijven

met videoDe Duitse politie is in onder meer met helikopters op zoek naar een loslopende leeuwin in Berlijn.

De circa 60.000 bewoners van de voorsteden Kleinmachnov, Stahnsdorf en Teltow worden via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen hun huis niet te verlaten. Ook moeten huisdieren naar binnen worden gebracht.

Vijf jagers met verdovingsgeweren zijn naarstig op zoek in de gebieden Stahnsdorf en Kleinmachnow, schrijft de Duitse krant Bild.

Dierentuin?

Het dier zou in de nacht van woensdag op donderdag zijn waargenomen langs een weg in Kleinmachnov. Een automobilist heeft beelden van een dier dat op een leeuwin lijkt, gemaakt en op sociale media gezet. Toen was de politie al aan de zoekoperatie begonnen, aldus Berlijnse media.

,,Rond middernacht zagen getuigen een roofdier een wild zwijn te grazen nemen. We hebben er videomateriaal van gekregen. Het is dus een leeuwin. Er is geen reden voor ons om aan de echtheid ervan te twijfelen”, laat een politiewoordvoerder weten.

Er is nog geen spoor van het dier gevonden en het is niet bekend waar die vandaan zou komen. Volgens de hulpdiensten zou ze kunnen ontsnapt zijn uit een circus, maar de politie had geen melding ontvangen van een dierentuin of circus in verband met een weggelopen dier.

De zoektocht naar de leeuwin concentreert zich in de gemeente Kleinmachnow aan de zuidelijke rand van Berlijn. De gemeente heeft zo’n 20.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Volledig scherm Foto ter illustratie, niet de leeuwin in kwestie. © VRT