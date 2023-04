Leger bevestigt bloedige aanval op dorp Myanmar, ook schoolkinderen gedood

reportage Stieren­vech­ten in neerwaart­se spiraal dankzij groeiend verzet in Spanje

Madrid opende afgelopen zondag het nieuwe stierenvechtseizoen. En in Sevilla beleven de liefhebbers morgen het eerste hoogtepunt, wanneer de drie beste torero’s van Spanje in de tot de nok gevulde arena staan. Hoewel het aantal corrida’s en toeschouwers is teruggelopen, kan de bloedige traditie nog altijd op de nodige steun rekenen.