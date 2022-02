Leger Mexico bezet dorp van drugsbaas El Mencho en stuit op tientallen mijnen

Russische EU-ambassa­deur: Rusland zal deze week niet escaleren

De Russische EU-ambassadeur Vladimir Tsjistsjov weerspreekt de waarschuwingen van de VS dat Russische troepen woensdag buurland Oekraïne kunnen binnenvallen. ,,Wat Rusland betreft, kan ik u verzekeren dat er deze woensdag geen aanval zal plaatsvinden. Er zal de komende week ook geen escalatie zijn, noch in de week daarna, of in de komende maand.”

16 februari