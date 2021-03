Leger Myanmar schiet zeker vijftig demonstranten dood op militaire feestdag

Grootste schilderij ter wereld in Dubai geveild voor 52 miljoen euro

24 maart Het grootste schilderij ter wereld, van de hand van de Britse kunstschilder Sacha Jafri, is in Dubai geveild voor een bedrag van 62 miljoen dollar (ongeveer 52 miljoen euro), heeft de organisator van de veiling laten weten. The Journey of Humanity (De reis van de mensheid), zoals het werk heet, bestaat uit 70 delen en is 1595,76 vierkante meter groot, de oppervlakte van bijna vier basketbalvelden.