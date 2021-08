Leider Proud Boys in VS veroordeeld tot vijf maanden cel

De leider van Proud Boys, een extreemrechtse organisatie in de Verenigde Staten, is veroordeeld tot ruim vijf maanden gevangenisstraf. Enrique Tarrio kreeg die straf opgelegd voor het in brand steken van een Black Lives Matter-spandoek in de Amerikaanse hoofdstad Washington en voor illegaal bezit van munitie voor zware vuurwapens.

Tarrio toonde berouw in de rechtbank. Hij zei dat hij “verschrikkelijk veel” spijt had van zijn acties en sprak van een “ernstige fout”. ,,Wat ik deed was verkeerd’’, aldus Tarrio tijdens de hoorzitting die via videoconferentie werd gehouden.

Proud Boys speelde een leidende rol bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari. Tarrio werd twee dagen voor die gebeurtenis echter al gearresteerd, omdat hij enkele weken eerder een Black Lives Matter-spandoek van een kerk van een zwarte geloofsgemeenschap in de Amerikaanse hoofdstad had getrokken. Daarna vernielde hij dat spandoek en stak het in brand. Op sociale media plaatste hij een foto, waarop hij poseerde met het spandoek en een aansteker in zijn hand.

Pro-Trump-protesten

De 37-jarige Tarrio organiseerde in 2020 veel pro-Trump-protesten en demonstraties tegen de Black Lives Matter-beweging. Bij de bestorming van het parlement op 6 januari was Tarrio niet in Washington aanwezig. Na zijn arrestatie had hij opdracht gekregen Washington te verlaten tot zijn zaak voor de rechter zou komen.

Rechter Harold Cushenberry veroordeelde Tarrio uiteindelijk tot een hogere celstraf dan de drie maanden die de aanklagers hadden geëist, mede omdat hij beweerde dat hij niet wist dat het spandoek van een kerk kwam, ook al was er een video van Tarrio die bij de kerk stond toen het werd gestolen. ,,De heer Tarrio is opzettelijk de grens overgegaan van vreedzaam protest tot gevaarlijk en mogelijk gewelddadig crimineel gedrag’’, zei de rechter.

Afgezien van de gevangenisstraf moet hij ook een boete van 1000 dollar te betalen en 347 dollar schadevergoeding overmaken aan de kerk.