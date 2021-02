Leider Republikeinen VS noemt partijgenote ‘kankergezwel’ voor de partij

De 46-jarige politica beweert dat er bij de aanslagen van 11 september 2001 geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen. Daarnaast denkt ze dat het bloedbad in 2018 met 17 doden op een school in Florida in scene is gezet door de Democraten om het recht op wapenbezit in te perken. Ze claimt dat Bill en Hillary Clinton verantwoordelijk zijn voor de dood van de zoon van oud-president John F. Kennedy die om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Ook gaf ze likes bij posts op sociale media waarin werd opgeroepen om Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis, te vermoorden. ,,Iemand die dit soort uitspraken doet, leeft niet in de realiteit’', zei McConnell tegen politiek magazine The Hill.