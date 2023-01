Lerares Abby aan beterende hand nadat 6-jarige leerling haar in de borst schoot

Een woordenwisseling op een basisschool in de stad Newport News, in de Amerikaanse staat Virginia, eindigde vrijdagmiddag met een schietpartij waarbij een jongen zijn juf levensgevaarlijk verwondde. Zwerner werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Phillip Jones, burgemeester van Newport News, gaat de lichamelijke conditie van de lerares vooruit. ,,Haar toestand is kritiek maar stabiel’’, meldde hij tijdens een persconferentie.

Een politiewoordvoerder benadrukte eerder dat de jongen niet per ongeluk met een pistool schoot. ,,Hier is geen sprake van een ongeluk, er ging een woordenwisseling aan vooraf. We onderzoeken waar het wapen vandaan kwam’’, aldus de lokale politie. Vanwege zijn piepjonge leeftijd wordt de identiteit van de verdachte niet bekendgemaakt. De jongen zit vast en krijgt mentale begeleiding. De staat Virginia legt geen straffen op aan zulke jonge daders, wel kunnen zijn vader en moeder uit de ouderlijke macht worden gezet.

In de VS, waar ze heel wat gewend zijn als het gaat om vuurwapengeweld, wordt geschokt gereageerd op het incident. Burgemeester Jones hoopt dat de schietpartij dient als een ‘wake-upcall’. ,,Dit is een zwarte dag voor ons land. Een duidelijke grens, noem het een rode vlag, is overschreden. Ik mag toch aannemen dat er een landelijke discussie op gang komt over hoe we dit soort absurde voorvallen kunnen voorkomen.’’

Geen controle

Schooldirecteur George Parker, wiens school 550 leerlingen telt, meldt dat hij de toegang tot wapens niet kan controleren. ,,Dat kan ik niet en dat kunnen ook mijn docenten niet. Onze leerlingen krijgen les over het gevaar van vuurwapens en wat het effect kan zijn op hun omgeving. We willen iedereen een veilige omgeving bieden, zulke jonge mensen zouden niet bij een vuurwapen in de buurt mogen komen.’’ In de school zijn metaalpoortjes te vinden en de leerlingen zouden af en toe worden gecontroleerd op wapenbezit.

De politie laat tot nu toe niks los over de aanleiding van de ruzie tussen de jongen en Abby Zwerner. Een ouder, wiens 6-jarige zoon aanwezig was in het klaslokaal waar de schietpartij plaatsvond, zei tegen een verslaggever van Fox News dat Zwerner onbaatzuchtig reageerde nadat ze was neergeschoten. ,,Ze schreeuwde naar haar leerlingen dat ze zo snel mogelijk het lokaal moesten verlaten. Mijn zoon is dol op haar, we hopen dat ze het redt en kan terugkeren’’, aldus Sebastian Gonzalez-Hernandez.

Newport News is een stad aan de oostkust van de Verenigde Staten, zo’n 275 kilometer ten zuiden van Washington DC. Er wonen ongeveer 185.000 inwoners. De plaats is onder meer bekend vanwege de werf waar vliegdekschepen en andere vaartuigen voor de Amerikaanse marine worden gebouwd.

Zeldzaam

Schietpartijen op scholen waarbij de dader zo uitzonderlijk jong is, zijn volgens The New York Times zeer zeldzaam. De krant baseert zich op een database waarin alle schietpartijen op scholen zijn bijgehouden. Sinds 1970 zou er zestien keer een schutter op een school zijn geweest die 10 jaar of jonger was. Drie keer betrof het een 6-jarige, waarbij het twee keer om een per ongeluk gelost schot ging. Eén keer, in 2000, schoot een 6-jarig jongetje een meisje dood.

In de VS komen ongeveer 20.000 inwoners per jaar om door vuurwapengeweld. Ook duizenden kinderen zijn het slachtoffer. In 2022 zijn meer dan 6000 kinderen gewond geraakt of overleden door vuurwapens. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie Gun Violence Archive bekendmaakt. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie zo’n negen jaar geleden cijfers hierover ging bijhouden. Omgerekend zijn dat zo’n zeventien slachtoffers per dag. In heel 2021 ging het om 5708 gewonde en gedode kinderslachtoffers.

In 2022 werden 306 kinderen van 11 jaar of jonger gedood door kogels. Onder hen waren ook de negentien leerlingen die op 24 mei stierven tijdens een schietpartij op de Robb Elementary school in het Texaanse plaatsje Uvalde. Bij die schietpartij kwamen daarnaast twee volwassen leraren om het leven.

Volledig scherm De schietpartij van vrijdag vond plaats op de Richneck Elementary School in Newport News in de staat Virginia. © Getty Images

