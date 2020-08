Lerares ontvlucht met tienerdochter haar woning na doodsbedreigingen om I Can't Breathe-shirt

Een lerares van een middelbare school in Los Angeles moest samen met haar tienerdochter haar woning ontvluchten nadat ze talloze doodsbedreigingen had ontvangen. De vrouw droeg tijdens een van haar online lessen een t-shirt met daarop de tekst ‘I Can’t Breathe’, verwijzend naar de fatale arrestatie van George Floyd. Dat schoot in het verkeerde keelgat van diverse ouders. Tegen drie van hen is door de rechter een straatverbod opgelegd.

De docente van de middelbare school El Camino Real Charter High School in Los Angeles ligt al langer onder vuur bij ouders. De alleenstaande moeder, die uit veiligheidsoverwegingen liever anoniem wil blijven, kreeg vorige week al een haatbericht binnen van een boze ouder die het niet eens was dat onderwerpen als ras en sociale vaardigheid werden besproken in de Engelse les van zijn dochter.

De boze vader deelde volgens CNN een foto van de docente op sociale media, waarop er een storm van kritiek losbarstte. Volgens de docente kreeg ze honderden bedreigingen per e-mail binnen, vooral nadat Elijah Schaffer, een in Amerika populaire vlogger, een foto van de vrouw op Twitter plaatste, die vervolgens bij zijn 200.000 volgers terechtkwam.

Bedreigend en boos

Uit vrees voor haar leven ontvluchtte de docente samen met haar tienerdochter haar woning. ,,De e-mails die ik kreeg waren bedreigend en boos. Ik heb geprobeerd ze te blokkeren omdat ik er zo bang van werd”, vertelt ze tegen CBS Los Angeles. ,,Dit heeft ons gedwongen ons huis te verlaten. Ik kan het me niet veroorloven om naar een hotel te gaan. Dit alles heeft zoveel angst en stress veroorzaakt.”

In een verklaring aan de lokale gemeenschap stelde David Hussey, uitvoerend directeur van El Camino Real Charter High School, dat de berichten over het t-shirt van de docente een ‘vijandige sfeer’ creëerden. ,,ECR is van mening dat alle mensen gelijk zijn en dat alle stemmen gehoord, gewaardeerd en betrokken moeten worden. Verder zijn we van mening dat de verschillende ervaringen, perspectieven van anderen en het unieke karakter van andermans identiteit ons in de schoolgemeenschap vormen en verbinden met de wereld.”

In zijn verklaring benadrukte de directeur dat collega’s contact hebben opgenomen met de lerares om ‘haar zo goed mogelijk te helpen en te steunen’. ,,De start van het schooljaar is vanwege het afstandsonderwijs al stressvol en traumatisch genoeg, maar nu heeft deze lerares ook nog eens te maken met haatzaaiende uitlatingen en bedreigingen”, stelt de voorzitter van een onderwijsvakbond namens de docente. ,,Dit is absoluut onaanvaardbaar.”

Geen toestemming

Volgens de lerares had de school haar toestemming gegeven om lessen te geven over ‘raciale en sociale onrechtvaardigheid na talloze gevallen van politiegeweld die landelijke aandacht hebben getrokken’. Volgens de vakbond is het belangrijk dat docenten in Amerika de vrijheid hebben om belangrijke onderwerpen als deze aan te snijden. ,,Het is van het grootste belang dat onze docenten deze vakken kunnen onderwijzen, wetende dat ze de steun en bescherming zullen krijgen van hun werkgever”, aldus de voorzitter van de vakbond.

Volgens het beleid van de school in Los Angels mogen leerlingen en hun ouders ‘geen foto’s of audio-opnames maken van online lessen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming’ van de docent. Het is niet duidelijk of de betrokken ouder hiervoor zal worden beboet.