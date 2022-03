Leugens Russen shockeren kenners: ‘Hoe heb je het lef om als wereldleider zoiets te doen?’

Steeds vaker leggen specialisten in desinformatie Russische leugens bloot. Volgens informatiespecialist Henk van Ess jagen wereldwijd steeds meer mensen op onwaarheden. Daarmee wordt het voorbeeld gevolgd van succesvolle onderzoekscollectieven zoals het in Nederland gevestigde Bellingcat, waar Van Ess tot 2020 voor werkte. ,,De Russen proberen hun oude ding te doen, maar ze staan in hun hemd. De ene na de andere partij ontzenuwt de Russische informatie.’’ Zijn blik op de toppunten van Russische desinformatie tot nu toe.