Levensgevaarlijke vulkaan Papoea-Nieuw-Guinea wakker geworden

Mount Ulawun ligt op een eilandje in de afgelegen Bismarck-archipel en is sinds 1700 al zeker 22 keer met meestal grof geweld uitgebarsten. Daarbij kwam in sommige gevallen zoveel as, lava en energie vrij dat grote delen land rondom compleet werden vernietigd en met een dikke laag as werden bedekt. Ook vonden velen die in de buurt van de berg woonden de dood. Op dit moment leven duizenden mensen in de schaduw van de gevreesde Ulawun.