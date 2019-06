Levenslang voor grootste seriemoordenaar uit Duitse naoorlogse geschiedenis

De voormalige verpleger Niels Högel is vanochtend in een Duitse rechtbank veroordeeld tot levenslang voor de moord op 85 patiënten. Hierdoor gaat de 42-jarige Högel de geschiedenisboeken in als de grootste naoorlogse seriemoordenaar van Duitsland.

De 42-jarige Högel bracht in twee ziekenhuizen waar hij tussen 1999 en 2005 werkte talloze patiënten die op de intensive care lagen om. Hij diende slachtoffers een grote hoeveelheid medicijnen toe, waarna ze een hartstilstand kregen. Daarna reanimeerde hij de patiënt, omdat dit hem een ‘fijn gevoel’ gaf en hij op deze manier indruk wilde maken op zijn collega's. Ook speelde verveling een rol, zei Högel.

Een groot aantal van Högels slachtoffers overleefde zijn behandeling niet. De verpleger werd in 2005 uiteindelijk betrapt door een collega, die hem de medicatie zag toedienen. Hij werd drie jaar later veroordeeld tot zeven jaar cel. In 2014 werd de zaak heropend. Gedurende het onderzoek en het proces dat erop volgde, pochte Högel over zijn daden en dat hij ‘een van de grootste seriemoordenaars’ ooit was. Zo bekende hij zeker 90 patiënten te hebben ingespoten met het middel Gilurytmal. Dertig daarvan vertelden het niet na. Zelf zei Högel bij 50 ‘gestopt te zijn met tellen’.

Moorden waren te voorkomen

Gisteren bood Högel, die al in de gevangenis zat voor eerdere moorden, in de rechtbank zijn excuses aan de familie en vrienden van zijn slachtoffers aan. De moordenaar liet eerder ook weten blij te zijn dat hij uiteindelijk was opgepakt. ,,Hoewel de dood mijn ergste vijand is, liet ik het kwade binnen. Ik ben blij dat ik uiteindelijk ben betrapt. Ik ben die persoon dankbaar. Hij was de enige die niet wegkeek van wat er gebeurde.’’

Justitie stelde eerder dat een groot aantal moorden door de ziekenhuizen voorkomen had kunnen worden. Statistieken in een van de ziekenhuizen waarin de moorden plaatsvonden toonden aan dat het aantal reanimaties en sterfgevallen omhoog ging als Högel aan het werk was. De dodelijke verpleger werd daar uiteindelijk ook ontslagen, maar het ziekenhuis gaf hem wel een goede aanbeveling mee. Toen hij daarmee aan het werk ging in een ander ziekenhuis was men niet gewaarschuwd, maar ook daar zongen vrij snel geruchten rond over het grote aantal doden tijdens Högels dienst.