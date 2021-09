Levenslange celstraf voor ex-agent die Sarah Everard verkrachtte en vermoordde

‘Totale vreemden’

De ontvoering vond plaats op 3 maart, toen het slachtoffer in Londen na een etentje naar huis liep. Couzens en Everard waren volgens de openbaar aanklager ‘totale vreemden’ van elkaar. Het lichaam van de vrouw werd een week later gevonden in een bosgebied in het zuidwesten van Engeland. Couzens was toen al aangehouden.



Sky News meldt dat de kans zeer groot is dat Couzens niet meer vrijkomt. Volgens de Britse nieuwszender komen tot levenslang veroordeelden alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden in aanmerking voor vrijlating en zaten eind juni zestig mensen met deze straf in de gevangenis.



De vermissing en dood van Everard leidde in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland, tot grote ophef over de veiligheid van vrouwen op straat. Vrouwen deelden op sociale media massaal hun ervaringen met intimidatie en bedreigende situaties op straat. De Britse regering beloofde na Everards dood actie te ondernemen.