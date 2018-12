Lichaam Bush met Air Force One terug naar Washington gebracht

Trump en Xi zien na lang gesprek voorlopig af van nieuwe invoerhef­fin­gen

De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben zaterdagavond in Buenos Aires afgesproken om voorlopig geen nieuwe invoerheffingen meer in te voeren. De regeringsleiders zijn op de G20-top in de Argentijnse hoofdstad een rustpauze van 90 dagen overeen gekomen. In die periode willen zij de handelsbesprekingen hervatten. Het nieuws is bevestigd door het Witte Huis.