Lichaam gevonden in Cambodja, ‘vrijwel zeker’ dat van vermiste Britse toeriste (21)

Boeing houdt wereldwijd vijftig toestellen aan de grond door scheurtjes

14:07 Wereldwijd staan tot vijftig Boeing 737 Next Generation-toestellen aan de grond omdat tijdens een algemene inspectie structurele scheuren zijn ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer vandaag erkend. Voor Nederland vliegt KLM met de 737 Next. In de KLM-vloot worden geen toestellen aan de grond gehouden.