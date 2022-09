Lichaam van door overstroming meegesleurd Italiaans jongetje (8) na acht dagen teruggevonden

Erdogan: ‘Poetin is klaar om einde te maken aan oorlog in Oekraïne’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat hij gelooft dat zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin klaar is om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Zijn indruk uit een gesprek met Poetin is dat hij ‘hier zo snel mogelijk een einde aan wil maken’. Erdogan zegt ook dat de situatie ‘vrij problematisch’ is voor Rusland.

20 september