Lichaam vermiste Nederlander (67) gevonden in Albanese rivier

De Nederlander (67) die in Albanië vermist raakte nadat hij met zijn echtgenote (64) een ongeluk kreeg tijdens een boottochtje op een wildwaterrivier, is gevonden. De man blijkt overleden.

Dat melden raftgidsen die in contact staan met de Nederlands-Albanese reisspecialiste Poli Loman en wordt bevestigd door het ministerie van Buitenlandse zaken. De familie van de overleden man heeft hem geïdentificeerd, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Meer details kon de woordvoerder niet geven.

Het echtpaar was op vakantie in Albanië en verbleef in Çorovode. Vanuit daar gingen ze met een eigen opblaasboot de rivier op, maar dat ging mis. Raftgidsen vonden de vrouw kilometers van de plek waar ze uit de boot vielen.

De echtgenote van de man wist zichzelf maandag in veiligheid te brengen en schakelde de politie in. Zij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp en er werd een zoekactie gestart naar de man.

Koud en wild

Volgens de gidsen droeg de vrouw geen bescherming zoals een wetsuit, reddingsvesten of een helm. Een van de gidsen vond de onderkoelde vrouw bewusteloos langs de kant van de rivier en heeft haar eerste hulp gegeven. Toen ze bij kennis was, gaf ze aan dat haar man haar nooit alleen zou achterlaten en vermoedelijk nog in het water lag.

Daarop is een grootse reddingsoperatie gestart. Hierbij hebben gidsen die het gebied goed kennen, maar de man is niet direct gevonden. Gevreesd werd voor zijn leven omdat het water zeer koud en wild is. Donderdag maakten de gidsen bekend dat het lichaam van man was gevonden.

Dramatisch ongeluk

In een verklaring van de Albanese Rafting Federatie, die na het dramatische ongeluk is uitgegaan, waarschuwt voorzitter Zamp Spathara andere toeristen die het gebied willen bezoeken om niet zonder begeleiding de rivier op te gaan. Zeker in april en mei, maar ook in het najaar zijn de waterstanden hoog en kan de rivier gevaarlijk wild zijn. Ook roept de federatie de overheid op om meer informatieborden te plaatsen langs de kant om mensen te wijzen op welke uitrusting ze nodig hebben om veilig het gebied in te gaan.