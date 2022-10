Ligt oplossing voor oorlog in Oekraïne in Washington? Poetin zou gesprek met Biden niet afwijzen

Als president Poetin wordt uitgenodigd voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden op de G20-top volgende maand in Indonesië, dan zal Rusland dat niet afwijzen. ,,De Amerikanen doen de facto al mee in dit conflict”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Ligt de oplossing voor de oorlog in Washington?

De Oekraïense president Zelenski tekende vorige week een decreet waardoor onderhandelingen met Poetin formeel onmogelijk zijn. Een gesprek met Rusland zou pas weer kunnen onder een volgende president. Dat sluit vele poorten. Gaat de oorlog in Oekraïne, die nu al acht maanden aansleept, dan moeten beslist worden door de grootmachten? Minister Lavrov lijkt daarop te hinten. Hij zegt dat Rusland bereid is om te onderhandelen met de Verenigde Staten over Oekraïne. Moskou ziet Washington als de sleutel tot de oplossing van het conflict.

Op 15 november vergaderen de G20 , de belangrijkste industrielanden van de wereld, in Indonesië. Zowel Rusland als de VS maken deel uit van de groep. Als de Amerikanen op die top een ontmoeting voorstellen tussen president Biden en Poetin, zou Moskou dat overwegen, zei Lavrov op de staatstelevisie. ,,We hebben al verschillende keren gezegd dat we nooit weigeren om in gesprek te gaan. Maar tot nu hebben we geen enkel ernstig aanbod ontvangen om met hen - de Amerikanen, red. - in gesprek te gaan”, aldus Lavrov.

Tegelijk beschuldigde de belangrijkste diplomaat van Rusland de VS er opnieuw van rechtstreeks betrokken te zijn bij de oorlog in Oekraïne. Washington leverde niet alleen wapens aan Kiev, maar voorzag de Oekraïense leiders ook van verkenningsgegevens via satellieten. ,,Wat betreft de grenzen van de taken die we ons hebben gesteld in de speciale militaire operatie: de president heeft ze geformuleerd en ze veranderen niet. Ze zullen ook worden bereikt,” voegde Lavrov nog toe.

Quote In Oekraïne gaan de aanvallen met raketten en gevechts­dro­nes van Rusland intussen verder.

In afwachting van een mogelijke ontmoeting tussen de presidenten van Rusland en de VS, spreekt Poetin morgen alvast in Kazachstan met de Turkse president Erdogan. Het gesprek vindt plaats in de marge van een regionale top in de hoofdstad Astana. Erdogan probeert Poetin en president Zelenski - ondanks diens decreet - bij elkaar te krijgen voor nieuwe vredesonderhandelingen. ,,Er moet zo snel mogelijk een wapenstilstand worden bereikt. Hoe eerder, hoe beter, voor beide landen, voor ons allen”, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavasolu. Lavrov kreeg ook de vraag of een mogelijk gesprek tussen Poetin en Biden door Erdogan moet geleid worden. Turkije maakt ook deel uit van de G20. Hij antwoordde dat de Turkse president dit kan voorstellen aan Poetin op de bijeenkomst in Kazachstan.

In Oekraïne gaan de aanvallen met raketten en gevechtsdrones van Rusland intussen verder. Volgens officiële bronnen waren er explosies in de omgeving van Kiev en in de regio Chmelnyzkyj. De regio Dnipropetrovsk lag eveneens onder vuur. Op veel plaatsen in Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. Met de Russische troepen zelf gaat het heel slecht, zegt Jeremy Fleming, het hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ, die zich onder meer bezighoudt met het afluisteren van buitenlandse communicatie. Volgens de inlichtingenchef zou Rusland bijna geen wapens meer hebben en te maken hebben met een ‘duizelingwekkende hoeveelheid gesneuvelde soldaten en verloren materieel’.