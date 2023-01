Lijkje van baby gevonden in vuilnisbak in Brugge

In Brugge is dinsdagavond in een vuilnisbak in een sociale woonwijk het lijkje van een baby gevonden. De moeder van het kind is opgepakt. Er zal een autopsie plaatsvinden om de doodsoorzaak te onderzoeken.

In de Blauwe Poort, een sociale woonwijk, hebben enkele bewoners van een pand dinsdagavond een gruwelijke ontdekking gedaan. Rond 21.00 uur werden de hulpdiensten ingeschakeld nadat in een vuilnisbak het lichaampje van een pasgeboren baby gevonden was. Het ging om een meisje. Hulp kon voor het kindje niet meer baten. De politie kwam ook ter plekke, die de locatie onderzocht.

Het kind lag in een vuilbak bij of in het huis van de moeder. Het waren andere gezinsleden die het lichaampje gevonden hebben en de hulpdiensten inschakelden. Het is momenteel niet duidelijk of het kindje voldragen was.

,,Wij hebben een onderzoeksrechter gevorderd voor kindermoord en schuldig verzuim”, zegt procureur Patty T’Jonck. ,,De moeder van het kind werd opgepakt, maar is nog niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Daarvoor wachten we de autopsie af. Die zal zo snel mogelijk gebeuren en moet uitsluitsel bieden over het feit of het kindje al dan niet dood geboren werd. Want als dat het geval is, spreken we zelfs niet van een misdrijf.”

