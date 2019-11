Lindsai (13) zwaar toegetakeld op school terwijl tienermeisjes filmden: ‘Ik kon niets’

In Antwerpen zijn schokkende beelden opgedoken van een 13-jarig meisje dat zwaar toegetakeld wordt door enkele medeleerlingen van het Stedelijk Lyceum. Het meisje wordt omringd door een groep gewelddadige tienermeisjes die haar schoppen en slaan. ,,Ik kon me niet verweren, ik kon niets”, vertelt Lindsai (13).

Het laffe incident werd gefilmd in de omgeving van het Stedelijk Lyceum in Merksem, een stadsdistrict in Antwerpen. Op de beelden - die veelvuldig op sociale media gedeeld werden – is te zien hoe het 13-jarige meisje zwaar wordt toegetakeld. Een tiental meisjes omringt haar, waarna ze op de grond gesleurd, geschopt en geslagen wordt. ,,Ik kon me niet verweren, ik kon niet rechtstaan, ik kon niets”, vertelt een emotionele Lindsai.

Toen de school op de hoogte was van het incident, werd de moeder van het meisje geïnformeerd over wat wat er met haar dochter was gebeurd. De moeder is verbouwereerd dat er geen hulpdiensten of politieagenten aanwezig waren, want dat is wel het minste wat de school kon doen, vindt ze. ,,Het had erger kunnen aflopen”, vindt moeder Nelly.

‘Machteloos’

Ook Bart Meeters, de vader van Lindsai, reageert verbolgen. ,,Onze dochter is misschien zelf niet op haar mondje gevallen, maar dat geeft nog altijd niemand het recht om dergelijke feiten te plegen”, vertelt hij aan deze nieuwssite. ,,Er waren al wel eens wat woorden geweest op school met die groep, maar dat was nooit écht ernstig. Nu hebben ze haar vrijdagavond na het achtste lesuur gewoon opgewacht en aangevallen.”

De ouders kunnen hun emoties niet in woorden uitdrukken. ,,Hoe voel je je als ouder: machteloos? Kwaad ? Ik weet niet goed wat ik moet voelen.“ Lindsai zelf heeft onder meer een hersenschudding en gekneusde ribben. ,,Maar dat is lichamelijk en zal wel overgaan”, vertelt vader Bart. ,,Maar vooral mentaal vrees ik dat Lindsai het nog heel lang met zich mee gaat slepen. Ze durft niet meer alleen te zijn, huilt veel. Ze zal de komende dagen ook niet naar school gaan en de vraag is of ze überhaupt nog wel naar die school wil blijven gaan. Ondertussen zijn er twee meisjes geïdentificeerd. De school is daarvan op de hoogte en we hebben een klacht ingediend bij de politie. Ook zij zijn met een onderzoek gestart.”

Buiten de schoolmuren

De ouders zijn niet te spreken over hoe de school heeft gereageerd. ,, We hebben morgen een afspraak op school. We willen hun verhaal horen. Maar ik zeg nu al: we nemen er geen genoegen mee dat er zal worden gezegd dat de feiten buiten de schoolmuren zijn gepleegd. De school was er perfect van op de hoogte, want er zijn kinderen teruggelopen naar school. Maar de school heeft noch de politie noch een ziekenwagen gebeld.”

De minister van Onderwijs, Jinnih Beels, heeft ook gereageerd op het incident. ,,We zijn enorm geschrokken van de feiten en leven mee met het slachtoffer. We gaan ons informeren over wat er precies is gebeurd en zullen daarna zien wat we kunnen doen.”

Volledig scherm Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a). © Joel Hoylaerts / Photonews

Pestcoach

Ellen Somers, een pestcoach in Brasschaat en auteur van het boek ‘Pestitude’, was zodanig onder de indruk van de beelden dat ze haar hulp heeft aangeboden aan de 13-jarige Lindsai. Met behulp van kaartjes en leuzen zal Somers trachten haar opnieuw vertrouwen te laten krijgen in anderen. Het kan volgens de coach niet de bedoeling zijn dat het slachtoffer van school verandert: “Scholen dienen maatregelen te treffen”.

Lindsai zelf heeft nog een boodschap voor iedereen die hetzelfde meemaakte of een soortgelijk incident heeft zien gebeuren: