Linkse kandidaat Petro wint presidentsverkiezingen in Colombia

Bijna 20 miljoen Colombianen brachten zondag hun stem uit. De overwinning van Petro (62) is bijzonder. Lang was het in Colombia nagenoeg ondenkbaar dat een linkse kandidaat serieus kans zou maken op het presidentschap. ,,Vandaag is een feest voor het volk’’, schreef Petro op Twitter. ,,Laat hen deze eerste volksoverwinning vieren.’’