Liplezer onthult: dit zei prins Harry tegen Jack Brooksbank vlak voor de kroningsplechtigheid

Piepjonge school­schut­ter (13) Belgrado wilde politie tegenhou­den met molotov­cock­tails

Met de vier molotovcocktails die hij bij zich had wilde de Servische schutter gisteren voorkomen dat de politie naar binnen kon komen. Dat heeft de 13-jarige jongen verklaard op het politiebureau nadat hij negen mensen heeft gedood in de gangen en klaslokaal van een school in Belgrado.