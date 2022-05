LIVE | 174 evacuees Azovstal-fabriek gearriveerd in Zaporizja, Zelenski sluit bevrijding Marioepol voorlopig uit

Oorlog OekraïneDe leiders van de gehele G7 hebben allen toegezegd om de invoer van Russische olie te verbieden, meldt het Witte Huis. Oekraïense troepen in de belegerde staalfabriek Azovstal in Marioepol hebben gezworen door te gaan met vechten ‘zolang we leven’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.