LIVE | ‘264 soldaten geëvacueerd uit Azovstal-fabriek’, Zelenski: ‘Hoop levens van onze helden te kunnen redden’

Oorlog OekraïneMeerdere bussen hebben in totaal 264, voornamelijk gewonde, Oekraïense soldaten geëvacueerd uit de zwaar belegerde Azovstal-staalfabriek in Marioepol. Het is de bedoeling dat zij later worden betrokken in een gevangenenruil met de Russen. Een van de commandanten van de Oekraïense strijdkrachten die zich verschuilen in de fabriek leek eerder vanavond in een video te zinspelen op nieuwe ontwikkelingen rond de fabriek, ‘om levens te redden’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.