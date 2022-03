LIVE | ‘Al twaalf journalisten overleden in Oekraïne', Russen blijven vertrouwen op langeafstandswapens

oorlog oekraïneDe Amerikaanse president Biden heeft in Polen geprobeerd de bevolking duidelijk te maken dat Amerika hen niet zal laten vallen, mocht Rusland doorstomen. Ondertussen gaan in Oekraïne de beschietingen van steden zoals Lviv door. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.