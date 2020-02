LIVE | Amerikaan overleden aan gevolgen coronavirus, dodental stijgt tot 722

Sanders en Buttigieg het vuur aan de schenen gelegd tijdens Democra­tisch debat

6:39 De Democratische presidentskandidaten Bernie Sanders en Pete Buttigieg kregen vrijdag bij het Democratische debat in New Hampshire een spervuur van kritische vragen over zich heen. Volgens de concurrentie heeft geen van tweeën het in zich om Donald Trump van een tweede regeertermijn af te houden.