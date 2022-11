LIVE | Amnesty: Oekraïense burgers met geweld gedeporteerd, Rusland trekt zich terug uit Cherson

Biden reageert op uitslag tussentijd­se verkiezin­gen: ‘Duidelijk signaal dat volk democratie wil bewaren’

In een toespraak reageert de Amerikaanse president Joe Biden optimistisch op de voorlopige uitslag van de Midterms. Alle resultaten zijn nog niet binnen, maar het is wel al duidelijk dat het verlies van de Democraten veel minder zwaar is dan gepland, zelfs al is de kans reëel dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden in handen krijgen. Voor de Senaat is het nog onduidelijk wie er de bovenhand krijgt. De president heeft nog niet beslist of hij zich opnieuw kandidaat zal stellen bij verkiezingen van 2024, stelt hij woensdag.

6:23