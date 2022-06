LIVE | Amnesty: Russen gebruikten clustermunitie in Kharkiv, ruim 600 doden in regio

oorlog oekraïneRussische beschietingen op de Oekraïense stad Charkiv hebben volgens een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International aan honderden burgers het leven gekost. De verbinding tussen de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja, die onder controle is van Russische troepen, en het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA is hersteld. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.