LIVE | Arrestaties in Rusland na ‘moordcomplot’ op journalisten

Precies wat Poetin niet wilde, gebeurt met Na­vo-uitbrei­ding nu toch

Het is een feit: Zweden sluit zich aan bij de Navo, net zoals Finland eerder heeft gedaan. Dit is wat Rusland niet wilde, maar door de invasie van Oekraïne heeft het Kremlin ervoor gezorgd dat Zweden na meer dan 200 jaar de lang gekoesterde neutraliteit opgeeft. ,,Je krijgt zo een sterk blok met grote invloed in de Oostzee.”