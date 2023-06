LIVE | Atoomagentschap IAEA verwacht op korte termijn geen risico's voor kerncentrale Zaporizja

Oorlog OekraïneDe verwoeste stuwdam in Oekraïne vormt op korte termijn geen veiligheidsrisico’s voor de kerncentrale van Zaporizja, stelt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De nucleaire faciliteit zou over voldoende back-upopties beschikken om veilig te opereren. En premier Mark Rutte noemt de verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne een oorlogsmisdaad. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.