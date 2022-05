LIVE | ‘Beschietingen Azovstal onmiddellijk na evacuatie hervat’, Israël woedend over nazi-uitspraken Lavrov

Oorlog Oekraïne Rusland heeft zijn aanvallen op de Azovstal-fabriek in Marioepol zondag hervat, na de eerste evacuatie van burgers op het terrein. Dat claimt een medewerker van de burgemeester van de havenstad een dag later. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.