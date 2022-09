LIVE | Biden belooft extra ‘snelle en strenge’ sancties als Rusland delen van Oekraïne annexeert

Oorlog OekraïneGespecialiseerde reddingswerkers hebben in totaal 436 lichamen geborgen die in het massagraf lagen in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Izjoem. De meeste lijken vertonen sporen van geweld. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.