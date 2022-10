LIVE | Biden: ‘Bruut Poetin zit in moeilijke positie’, miljoenen voor winteropvang Oekraïners

Helft regionaal treinver­keer in Frankrijk plat door landelijke stakings­dag

Door stakingen in Frankrijk is het regionale treinverkeer voor ongeveer de helft verstoord, meldt spoorwegmaatschappij SNCF. Meerdere vakbonden, ook buiten de spoorbranche, hebben een nationale stakingsdag uitgeroepen uit onvrede over onder andere de oplopende kosten van levensonderhoud. De internationale Eurostar meldt dat het treinritten heeft moeten schrappen tussen Parijs en Londen.

18 oktober