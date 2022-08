LIVE | Bij aanslag omgekomen dochter van Poetin-adviseur herdacht, ‘Rusland voert aanvallen op burgerdoelen op’

familie boos Nederland­se (24) zwaarge­wond na paraglide-ongeluk in Turkije: ‘Ik dacht dat mijn zusje dood was’

Bij een mislukte start van een paraglide-vlucht in het Zuid-Turkse Muğla is maandag een Nederlandse toerist zwaargewond geraakt. De 24-jarige vrouw uit Soest ligt met botbreuken in een Turks ziekenhuis en wacht op repatriëring naar Nederland. ,,Het is nog maar de vraag of mijn schoonzusje straks weer fatsoenlijk kan lopen. Ze moet zo snel mogelijk naar Nederland”, zegt familielid Eda Kilic tegen deze site.

