LIVE | Bosbranden op Corfu mogelijk aangestoken, 2500 personen geëvacueerd van Grieks eiland

Correspondent: 'Mensen denken dat hele eiland in brand staat'

In het noorden van het Griekse eiland Rhodos is het ‘business as usual’. ,,Een groot deel van het toerisme op Rhodos is in het noorden. Ik zit zelf echt in een toeristenhotel in Faliraki, een dorpje ten zuidoosten van Rhodos-stad. Tijdens het ontbijt zat de zaal propvol, alsof er niets aan de hand is'', vertelt Griekenland-correspondent Thijs Kettenis.