LIVE | Daling aantal besmettingen houdt aan; Eerste levering AstraZeneca kleiner

CORONAVIRUSEr zijn 5791 nieuwe coronagevallen geregistreerd. De lijn gaat nog steeds omlaag. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. In Duitsland is voor het eerst de Braziliaanse variant van het coronavirus vastgesteld. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.