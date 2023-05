LIVE | Defensieminister: Oekraïense troepen hebben Bachmoet ‘semi-omsingeld’

Oorlog in OekraïneRusland heeft bij monde van zijn ministerie van Defensie laten weten de stad Bachmoet onder controle te hebben. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het verlies van Bachmoet zondag ontkend. Dat zegt een woordvoerder van de president. Volgens de viceminister van Buitenlandse Zaken hebben Oekraïense troepen Bachmoet ‘semi-omsingeld’ en zijn sommige delen van de stad nog steeds in Oekraïense handen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.