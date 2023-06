LIVE | Deskundigen: ‘Opzettelijke explosie ín stuwdam’, Oekraïne claimt kilometer terreinwinst in Bachmoet

Oorlog OekraïneDe kansen in Bachmoet zijn gekeerd. Dat beweren althans de Oekraïense strijdkrachten. Er wordt nu aangevallen in plaats van verdedigd. Wagner-baas Prigozjin bevestigt de Oekraïense opmars. En door de damdoorbraak en het leeglopen van het stuwmeer bij Nova Kakhovka, komen honderdduizenden mensen in Oekraïne zonder drinkwater te zitten. Daarvoor waarschuwt president Zelensky. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.