LIVE | ‘Diplomaten VS waarschuwden voor ineenstorting Afghanistan’, NAVO: al 18.000 mensen geëvacueerd

Oud-commandant Afghanis­tan missie: ‘Afghanen gingen ervan uit dat wij zouden blijven helpen’

18 augustus Het Westen heeft Afghanistan in de steek gelaten, stelt oud-commandant Mart de Kruif van de NAVO-missie ISAF. Met grote gevolgen. ,,Wat nu in Afghanistan gebeurt is onnodig, onherstelbaar en oliedom.’’