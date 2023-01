LIVE | Doden door Russische bombardementen in Cherson, Turkije wil Finland toelaten tot Navo

Tienduizen­den Israëli demonstre­ren tegen regering-Netanyahu

Ondanks de angst voor terreuraanslagen hebben in Israël zaterdagavond toch weer tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van premier Benjamin Netanyahu. De grootste menigte had zich opnieuw verzameld in Tel Aviv maar de protesten klonken ook in andere steden, waaronder Jeruzalem bij de woning van president Isaac Herzog.

