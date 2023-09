LIVE | Dodental aardbeving Marokko naar 1000; Rode Kruis start geldinzameling

Opnieuw Belgisch gezin met tientallen kilo’s drugs betrapt bij terugkeer uit Marokko

Voor de vierde keer in ongeveer twee weken is op de grens tussen Marokko en Spanje een Belgisch gezin tegengehouden met tientallen kilo’s drugs in hun wagen. Daarbij zijn Belgen van Marokkaanse afkomst gearresteerd. In de auto van het gezin was 65 kilo hasj verstopt.